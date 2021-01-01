تركيا تواصل العبث في ليبيا وترسل مرتزقة وأنظمة دفاع جويّة (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر

 عبث تركي لا يتوقف بالأزمة الليبية رغم اتفاق وقف أطلاق النار وتوقف كل العمليات العسكرية الواقعة بين طرفي النزاع.

 

كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن تركيا قد إرسال دعمًا عسكريا جديدا إلى قاعدة الوطية غرب ليبيا ما يهدد المسار السياسي الذي شهد تقدما ملموسا نحو الوصول إلى توافق حول حل الأزمة الليبية، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأوضحت الوكالة الإيطالية إن تركيا نقلت أنظمة دفاع جوية مملوكة حصريا للدول الأعضاء في حلف الناتو ومواد لوجستية وغذائية ومرتزقة سوريين إلى ليبيا وعلى مدار الشهر الماضي أنشأت تركيا جسرا جويا مباشرا بين مطارات التركية وقاعدة الوطية الجوية الليبية

 

ونقلت تركيا أيضًا بطاريات صواريخ هوك بالإضافة إلى منظومات رادار ثلاثي الأبعاد مخطط العبث التركي يتعارض مع اتفاقيات اللجنة العسكرية 5+5 التي من أهم بنودها خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة ويقوض المجهودات الأممية والدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل للأزمة الليبي

 

 

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