إلغاء مشروع خط سكك حديد فائق السرعة بين سنغافورة و ماليزيا

أُلغي مشروع خط سكك حديد فائق السرعة كان من المتوقع أن يقام بين عاصمتي سنغافورة و ماليزيا بتكلفة تقدر بعدة مليارات من الدولارات.





و وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء؛ لم تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع بعد أن سعت ماليزيا لإجراء تغييرات بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، طبقا لبيان مشترك صدر اليوم.





و كان تاريخ 31 ديسمبر الماضي هو الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق للتمديد الثاني والأخير لتعليق المشروع، الذي تم طرحه لأول مرة قبل عقد من الزمن وتمت الموافقة عليه في عام 2013.