تسلا تبدأ بيع سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات

أعلنت شركة تسلا اليوم أنها بدأت بيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي المصنع في الصين.





و ذكرت الشركة أنها ستطرح السيارة الرياضية للعملاء في السوق هذا الشهر، في الوقت الذي توسع فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.





وتقدم بكين دعما سخيا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.





ويقع مصنع تسلا للسيارات في شنغهاي، حيث تصنع الطراز 3 من السيارات فئة السيدان.حيث بدأت في أكتوبر تصدير السيارات من طراز 3 إلى أوروبا.





كما تضيف الشركة قدرات تصنيع لشواحن السيارات الكهربائية في شنغهاي وتوسع مبيعاتها وشبكتها للخدمة في أنحاء العالم، وباعت ما يزيد عن 20 ألف سيارة في نوفمبر تشرين الثاني.





ويبدأ سعر البيع للطراز واي في الصين حاليا عند 339 ألفا و900 يوان (52091.95 دولار) وفقا لموقعها الإلكتروني في الصين.





و تنافس تسلا في الصين شركتا فولكسفاجن و بي.إم.دبليو وكذلك شركات ناشئة محلية مثل نيو وإكس بنغ ولي أوتو التي تصنع جميعها سيارات كهربائية من الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات.