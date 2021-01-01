حسام موافي: تغيير الطبيب المعالج لعدم انخفاض الضغط جهل بطرق العلاج

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن اتخاذ المريض قرار بتغيير الطبيب المعالج في حالة عدم انخفاض ضغط الدم أنه نوع من أنواع الجهل الشديد بمبادئ علاج الضغط.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"
، اليوم الجمعة، أن الكتب الطبية المتخصصة عن مرض الضغط متعددة، ولا يوجد كتاب مثل الآخر في الوصفات الطبية لعلاج الضغط، لا سيما أن هناك أكثر من طريقة لعلاج الضغط لم تتفق عليها الكتب المتخصصة.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن البند الأول في علاج الضغط في جميع الكتب الطبية المتخصصة محاولة وخطأ.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن من قواعد علاج الضغط هي المحاولة، والخطأ، فالطبيب يقوم بتجربة العلاج على المريض من أجل تحديد مدى الاستجابة، ويقوم بتغيير نوع العلاج حال عدم الاستجابة أو تقليل أو زيادة الجرعة الطبية المقررة.


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