مواجهات قوية غدا بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

تفتتح غدا مباريات الجولة السادسة بالمجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث حيث تقام ٦ مباريات بينما تختتم الجولة يوم الأحد بمباراة ميجاسبورت وضيفه بلقاس بينما يغيب المنزلة عن المشاركة بالجولة السادسة "باى".

بايونيرز يصطدم على ملعبه بستاد المنصورة بضيفه مياه الدقهلية حيث يتقاسم الفريقان الصدارة بنفس رصيد النقاط ١٢ نقطة لكل فريق فيما يستضيف عمال المنصورة على ملعبه فريق كهرباء طلخا.

شربين يستقبل على ملعبه نبروه فى قمة دقهلاوية مرتقبة فيما يستضيف السنبلاوين على ملعبه شباب الخيارية.

شباب الأمير يسعى لتحقيق أولى إنتصاراته حينما يستضيف شبان بدواى بينما يستضيف منية سمنود ضيفه دقادوس.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

١- بايونيرز ١٢ نقطة
٢- نبروه ١٢ نقطة
٣- مياه الدقهلية ١٢ نقطة
٤- بلقاس ١١ نقطة
٥- شربين ١٠ نقاط
٦- ميجاسبورت ٧ نقاط
٧- السنبلاوين ٦ نقاط
٨- منية سمنود ٦ نقاط
٩- عمال المنصورة ٥ نقاط
١٠- كهرباء طلخا ٤ نقاط
١١- الخيارية ٤ نقاط
١٢- المنزلة ٤ نقاط
١٣- دقادوس ٤ نقاط
١٤- شبان بدواى نقطتين
١٥- الأمير ٠ نقطة

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