رحلة تحول مدرستي أجهور بالقليوبية إلى مقلب زبالة.. وموسى: "ميرضيش ربنا"

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تقريرا عن انتشار تلال القمامة بقرية أجهور الكبرى، مركز طوخ، محافظة القليوبية، بعد تراكم أكوام القمامة أمام أبواب مدرستي أجهور الابتدائية والثانوية، التي تعاني من الإهمال الشديد بعد أن تحولت المدرسة من الخارج إلى "مقلب زبالة"، ما يعرض أرواح طلابها إلى الخطر.

واستغاث الأهالي بالمسؤولين، مُناشدين "مجلس مدينة طوخ بسرعة التدخل لحل المشكلة وإزالة المخلفات على جوانب سور المدرسة والكمامات التي تجلب الخطر للطلاب والمارة حيث تنتشر القمامة بشكل يثير الاشمئزاز مما يعرض طلاب المدارس للإصابة بالأمراض لكثرة وجود الحشرات وإمكانية انتشار الأوبئة.
وناشد "موسى" اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمسئولين ضرورة وضع صناديق للقمامة وإزالتها بشكل يومي ومستمر حفاظا على صحة الطلاب والمواطنين.

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