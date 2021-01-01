محمد موسى: السودان عادت إلى حضن العروبة

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الذكري الـ 65 لاستقلال السودان الشقيق تأتي وسط تخلص السودان من تصنيفها من الدول الراعية للإرهاب بسبب حكم ما يسمي "بالإسلاميين" والمتمثل في جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الشعب السوداني الشقيق ثار على حكم جماعة الإخوان الإرهابية في في ثورة ديسمبر وخلعهم من الحكم.



وتابع، الإعلامي محمد موسى، من ايجابيات ثورة السودان على حكم الإخواني عمر البشير عودتها مرة أخرى إلى حضن العروبة بعد خلع هذه الجماعه الإرهابية.

