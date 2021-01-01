وزير القوى العاملة: نسعى لتحقيق توافق بين طرفي العملية الإنتاجية ليتسق مع القانون وروحه

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتمنى خروج قانون العمل بشكل توافقي، بين طرفي العملية الإنتاجية دون وجود خلافات بينهم.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، نسعى لتحقيق التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يتسق ويتفق مع القوانين وروح القانون، ومن ثم الخروج بالشكل الذي يرضي الطرفين.

وأردف وزير القوى العاملة، نقدم كل التقدير والاحترام لأي مؤسسة مجتمع مدني، تضيف للمواطن في أي مجال، وترفع عنه أعباءه، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا مع تلك المؤسسات في تدعيم الصيادين والعمالة غير المنتظمة.

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