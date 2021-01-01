الإعلامي محمد موسى يهنئ الشعب السوداني بعيد الاستقلال الـ 65

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

هنأ الإعلامي محمد موسى، الشعب السوداني بمناسبة احتفالاتهم بعيد الاستقلال الـ 65، والذي يتواكب مع الأول من يناير كل عام.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، العلاقة بين مصر والسودان علاقة تاريخية ذات خصوصية مختلفة لما يربطن الشعبين من أواصر أنساب ومصاهرة.

وتابع محمد موسى، الشعبين المصري والسوداني بينهما الكثير من العادات والتقاليد والأعراف المشتركة مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين.

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