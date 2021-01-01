وزير القوى العاملة: المصريون عاشوا عامًا صعبا في 2020 (فيديو)

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشعب المصري عاش عامًا صعبا في 2020، بسبب جائحة كورونا، التي آثارت الرعب في نفوس بعض المصريين.



وأضاف خلال الحلقة الأولى من برنامج "أحلام مواطن" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، أن الدولة المصرية بجيشها وشرطتها لا زالت تحارب الإرهاب، ونتمنى أن نتخلص منه في العام الجديد.



ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه يتمنى الستر والأمان والسعادة في 2021 للمصريين، وأن يكون عامًا يعم فيه الخير عليهم.

