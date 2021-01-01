والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

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قالت أمل الضوي، والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى عزل العديسات، إن طفلها يبلغ عام ونصف، وظهرت عليه عدة أعراض منها ارتفاع في درجة الحرارة لا يستجيب للخوافض، وقىء، واسهال، والتهاب رئوي.



وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنها توجهت للطبيب وهو وطلب منها إجراء أشعة على الصدر وسمحة للطفل، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم حجزهما في مستشفى العزل.



وأوضحت أنهم في المستشفى منذ 7 أيام، وحالة الطفل تتحسن، مضيفة أنها ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى، مشيدة بمستوى مستشفى العزل، قائلة: "الله يباركلهم".

