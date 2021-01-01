آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

واصل شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز أخطائه الفادحة بعدما فشل في التصدي لتسديدة قوية من مصطفى جمال لاعب الإنتاج الحربي وسكنت شباكه بالدقيقة 61 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.





وكاد بيراميدز أن يخسر بهدف مصطفى جمال في مباراة اليوم، والذي حول النتيجة إلى 2/1، ولكن نجح رمضان صبحي وإيريك تراوري في تسجيل هدفين بالوقت القاتل ليفوز الفريق السماوي 3/2 ويحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.





وليس هذا الخطأ الأول لـ"إكرامي" بل اعتاد حارس الأهلي السابق ارتكاب الأخطاء الكارثية خلال مشواره الكروي سواء مع الأهلي سابقًا، أو مع بيراميدز في الموسم الحالي، ونستعرض أبرز أخطائه في هذا التقرير:-





1- من أبرز الأخطاء الكارثية لشريف إكرامي كانت في مباراة الأهلي وأسيك أبيدجان الإيفواري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث مرت كرة سهلة من بين قدميه ووصلت لمهاجم أسيك الذي سددها في الشباك الخالية ليفوز بطل كوت ديفوار 2-1.





2- ارتكب "إكرامي" خطأ فادحًا خلال مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا عام 2012 حيث تردد في الخروج من مرماه ليسدد مهاجم مازيمبي كرة رأسية ضعيفة فشل الحارس الأهلاوي في الإمساك بها ومرت أمامه وسكنت الشباك بغرابة شديدة.





3- تسبب شريف إكرامي بخطأ ساذج في تسجيل فريق طلائع الجيش هدفًا في مرمي الأهلي خلال مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز عام 2010 حيث فشل في التصدي لكرة رأسية سهلة سكنت مرماه بكل سهولة ليتعادل الفريق العسكري في الوقت القاتل 2-2.





4- من الأخطاء الفادحة لشريف إكرامي أيضًا خطأه في مباراة الأهلي والمقاصة عام 2016، بعدما فشل في التصدي لكرة قوية من أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي، وسكنت الكرة مرماه وسقط داخل الشباك في مشهد مؤسف.





5- فشل حارس الأهلي السابق في التصدي لتسديدة غيلان الشعلالي لاعب فريق الترجي التونسي في مباراة جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2017، حيث سدد اللاعب التونسي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، أفلتت من يد إكرامي بغرابة وسكنت الشباك الحمراء، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.









6- في البطولة العربية للأندية عام 2018 سقط "إكرامي" في خطأ كوميدي خلال مباراة الأهلي والوصل الإماراتي، بعدما أخطأ الخروج من مرماه ليسددها فابيو ليما رأسية اصطدمت برأس حارس الأحمر وسكنت الشباك.





7- تسبب إكرامي أيضًا في هدف الفوز لفريق بايرن ميونيخ في شباك الأهلي في مباراة ودية جمعت الفريقين عام 2012 بعدما أخطأ كرة عرضية وفشل في الإمساك بالكرة وسقط على الأرض تاركًا مرماه خاليًا تمامًا ليضعها لاعب البايرن بسهولة داخل الشباك الحمراء ليفوز العملاق البافاري 2-1.



