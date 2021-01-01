محمد موسى: خطاب رئيس المجلس السيادي السوداني يجمع ولا يفرق

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن دولة السودان تحت قيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي يختلف كثيرًا وتجده دائما يلقي خطاب يجمع ولا يفرق خطاب تسيطر عليه الروح الوطنية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استقلال السودان يوم مهم جدًا للأشقاء السودانيين ومن الأشياء المفرحة معاهدات السلام بين السودان وجنوب السودان وأيضًا التعامل مع أثيوبيا من جانب السودان بخصوص المنطقة الشرقية يتم من جانب مجلس السيادة بمنتهي الإحترافية والمهنية.

وأتم موسى قائلا: "كل التحية للشعب السوداني الصديق في ذكري يوم الاستقلال الـ 65.

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