باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأسماء التي ينوي التخلي عن خدماتها بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضع باتشيكو كل من مصطفى فتحي ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وكريم بامبو، رباعي الفريق ضمن قائمة الراحلين بالميركاتو الشتوي.

ويرغب باتشيكو في رحيل الرباعي المذكور سلفًا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصةً أنهم أصبحوا خارج حساباته بالفترة الماضية.

وغاب الرباعي عن المشاركات الأساسية تحت قيادة باتشيكو منذ بداية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي جعلهم يدرسوا فكرة الرحيل بالفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

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