هنأ رئيس ريال مدريد فلورنتنيو بيريز مع الأجهزة الفنية وقائدي فرق كرة القدم وكرة السلة الجماهير بالعام الجديد وتمنى أن يشهد عام 2021 العودة للحياة الطبيعية، وانتهاء جائحة فيروس كورونا وتحقيق "الكثير من النجاحات" لجماهير النادي.



وقال الرئيس في رسالة نشرها النادي "نبعث إليكم من ريال مدريد في هذه الأيام الخاصة وفي هذه اللحظات الصعبة رسالة حب وتضامن وأمل. نتمنى عودة الحياة الطبيعية في عام 2021 وأن نتشارك معاً الكثير من النجاحات".



وأضاف مدرب الفريق الملكي لكرة القدم زين الدين زيدان "نعرف أنها أوقات صعبة ويجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى"، بينما قال مدرب كرة السلة بابلو لاسو "نشكر كل من يساهم للمساعدة في الفوز بهذه المباراة الصعبة للغاية".