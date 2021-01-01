تفجير مطار عدن واستقبال فرنسا للقاح كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 26 ديسمبر 2020، وحتى اليوم 1 يناير 2021:



وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى فرنسا:



أفادت وسائل إعلامية، يوم السبت الماضي، بوصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا إلى فرنسا.



وأعلنت فرنسا، تسجيل سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.



إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار ببرلين:



أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.



وأعلنت خدمة الإطفاء في برلين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.



وكان متحدث باسم الشرطة، قد أعلن عن وقوع حادث إطلاق نار في منطقة كروزبرج، مؤكدا على أن العديد من الأشخاص شاركوا في العملية، دون إعطاء مزيد من المعلومات.



تركيا تواصل الدفع بالمرتزقة إلى ليبيا:



تواصل تركيا مساعيها لعرقلة المضي قدما نحو إنهاء الأزمة الليبية.



ووصلت طائرتا شحن عسكريتين تركيتان من طراز A400، إلى الأراضي الليبية، الأولى هبطت في قاعدة الوطية الجوية، وهبطت الثانية في الكلية الجوية بمصراتة.



وأفادت التقارير الليبية بأن الطائرتين تحملان أسلحة ومرتزقة، للمشاركة في القتال مع حكومة الوفاق وميليشياتها الإرهابية.



إصابة نائب الرئيس البرازيلي بكورونا:



أثبتت الفحوص الطبية، إصابة هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وأصدر مكتب موراو، بيانًا، يوم الإثنين الماضي، قال فيه إن "نتائج الفحوص التي خضع لها جاءت إيجابية يوم الأحد، وسيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي".



تفجير مطار عدن:



تعرض مطار عدن، يوم الأربعاء الماضى، لسلسلة من الانفجارات الضخمة، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.



وقال شهود عيان، إن انفجارات ضخمة وقعت داخل صالة مطار العاصمة عدن، أثناء تواجد وزراء الحكومة الجديدة بالطائرة، التى كانت تقلهم للعاصمة، لبدء مهامهم الرسمية.



وأكد شهود العيان أن الانفجار صاحبه إطلاق نار بشكل مكثف.



وتزامنت تلك الانفجارات، مع وصول الحكومة المشكلة بالمناصفة بين الجنوب والشمال اليوم، إلى عدن، لبدء مهامها رسميًا.



وأفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية بعدن نقلت وزراء حكومة المناصفة إلى قصر المعاشيق، مؤكدة أن وزارة الحكومة لم يتعرضوا لأذى نتيجة الانفجار.



بينما أكد شهود عيان سقوط عدد من الشهداء والمصابين، جراء الانفجار الذى وقع فى مطار العاصمة عدن.



بايدن يتهم وزارة الدفاع الأمريكية بعرقلة المرحلة الانتقالية:



اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزارة الدفاع الأمريكية بـ"اللامسؤولية" لفشلها في تزويد فريقه بالمعلومات التي يحتاجها لانتقال السلطة.



وقال بايدن إن فريقه واجه "عقبات من القيادة السياسية"، كما زعم بايدن أن الوكالات الحيوية لأمن الولايات المتحدة عانت من "أضرار جسيمة" في عهد دونالد ترامب، حيث قال متحدث باسم البنتاغون إنها كانت "شفافة تماما".



ويتولى بايدن منصبه في 20 يناير لكن الرئيس ترامب رفض التنازل ولأسابيع بعد انتخابات 3 نوفمبر، مُنع بايدن من تلقي إيجازات استخباراتية رئيسية، وهي جزء أساسي وروتيني عادة من عملية الانتقال الرئاسي.



وفي خطاب نشره على موقع "تويتر"، قال بايدن إن فريقه يواجه "حواجز على الطريق" في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية.



وقال "في الوقت الحالي، لا نحصل فقط على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية".