فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة، تقريرا من أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد فتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصري المصري.

وأكدت وزارة الزراعة، أن فتح السوق الجديد جاء بعد نجاح المفاوضات مع الجانب الإندونيسي لتصدير البصل المصري له.

ويشار إلى أن البصل المصري يتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية، ويحتل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث سجل أكثر من 428 ألف طن، من إجمالي صادرات مصر الزراعية التي تجاوزت 5 مليون طن عام 2020.

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