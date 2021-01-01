في مباراة الـ5 أهداف.. بيراميدز يعبر عقبة الإنتاج الحربي بشق الأنفس

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
محمد زويد
حقق بيراميدز فوزًا مثيرًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

افتتح عبد الله السعيد التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 18 ليصل إلى الهدف 110 في الدوري المصري، ونجح الإنتاج في تسجيل هدف التعادل عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف الإنتاج هدف التقدم عن طريق مصطفى الجمل في الدقيقة 61، قبل أن يعادل رمضان صبحي النتيجة لبيراميدز في 92، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز ايريك تراوري هدف الفوز لصالحج الفريق السماوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط، متقدما للمركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد وادي دجلة.

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