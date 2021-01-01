الألومنيوم يواجه تليفونات بني سويف بالقسم الثاني

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يستضيف فريق نادي الالومنيوم، في الثانية والنصف من عصر غدا السبت، نظيره فريق نادي تليفونات بني سويف، ضمن مواجهات الجولة السابعة المجموعة الاولي بدوري القسم الثاني.



يدخل فريق نادي الألومنيوم المباراة وهو في المركز الخامس برصيد10 نقاط، ويسعي لتحقيق الفوز ولا بديل غيره لتعويض خسارته الجولة الماضية أمام سوهاج بهدفين مقابل هدف، والعودة مرة أخرى للمنافسة علي صدارة المجموعة.



ويدخل فريق نادي تليفونات مباراة الغد وهو في المركز الثالث عشر برصيد5 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز الذي يضمن به تحسين وضعه وترتيبه بجدول المسابقة