أشمون يفوز على كفر الشيخ ابراهيم في إفتتاح القسم الرابع

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:09 م
محمود غريب
حقق فريق نادي أشمون الفوز على ضيفه فريق على كفر الشيخ ابارهيم بنتيجة 2/ صفر في الجولة الأولى للموسم الجديد من دوري القسم الرابع بالمنوفية 2020-2021.
 

جاء تشكيل فريق اشمون مكون من : أحمد العشماوى - مهند ابراهيم – محمد زكى – محمد خيرى – سعيد شكرى – محمود عمار – محمود عبد المنعم – شعبان جمال – شعبان مصطفى – علاء فؤاد – ابراهيم طلبه

فريق كفر الشيخ ابراهيم : محمد سند – احمد بلال – محمد عيد – اسامه مجدى – محمد سيد احمد – محمد خيرى – وسيم محمد – عبدالله طاهر –محمود عبد الباسط – محمد رمضان – ايهاب مصطفى.

أحرز الاهداف محمود عمار فى الدقيقه 10 من الشوط الاول وسعيد شكرى فى الدقيقه 35 من الشوط الثانى.

أدار اللقاء الحكم محمد حليم، عاونه يوسف داهش، وطارق الشهدي، وراقب المباراة فوزي عبد الغني.
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