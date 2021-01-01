المنيا يستقبل نادي ديروط بدوري القسم الثاني

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
سالم خليل

يحل فريق نادي ديروط ضيفا على نادي المنيا ، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب جامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجوله السابعة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

الفريق المنياوي يسعي لتحقيق الفوز في المباراه ، خاصة بعد أن حقق بدايه قويه بالفوز على فريق قنا، ثم التعادل سلييا مع أسمنت اسيوط، بعدها الانتصار علي كل من طهطا، وبني سويف، لكنه تلقي ضربه موجعة بالهزيمه أمام الفيوم، ثم التعادل في الثوان الأخيره أمام الإعلاميين بالجوله الماضيه.

في حين، يسعي ديروط، لتحقيق نتيجه ايجابيه، خاصه بعد أن تعادل بهدف لمثله مع فريق شبان قنا الجوله الماضيه، حيث يحتل فريق ديروط المركز الخامس، ولديه من النقاط 10 نقاط.

وكان فريق نادي المنيا قد تعادل الجوله الماضيه مع فريق الاعلاميين، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب نادي الإعلاميين، ضمن مباريات الجولة السادسة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.

ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز الثاني ، ولديه من النقاط 11 نقاط، وذلك بعد أن فوزا علي فريق قنا، وتعادل مع أسمنت اسيوط، ثم فوزين متتاليين علي كل من طهطا، ونادي بني سويف، والخساره من فريق الفيوم بهدف نظيف، والتعادل مع الاعلاميين بهدف لكل فريق. عرض أقل

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