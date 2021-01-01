تعرف على قائمة سمسطا لمواجهة بترول أسيوط

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
يستضيف في الثانية والنصف من عصر السبت فريق مركز شباب سمسطا نظيره فريق بترول اسيوط وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وضمت قائمة الفريق بالمباراة كلا من ( ابراهيم العشماوي وراندى وأحمد رمضان وجزرا وروؤف وجرار ومحمد سيد بنوا وبلال احمد ومرزوق حسن وحسام حسن وعادل نور ومحمد جابر ومحمد سمير ومروان رمضان ومحمد رجب وكريم محمد وحمادة محمد ويوسف جارا ومحمد كارم وعبد الله ميسى ) .

ويسعى سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن للفوز باللقاء وخطف الثلاث نقاط وإسعاد جماهير الفريق وإعادة الانتصارات للفريق .

فيما يأمل بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى كرم جابر فى تحقيق نتيجة ايجايبية خارج الديار والعودة لسلسلة النتائج الإيجابية .
ويحتل سمسطا المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل بترول اسيوط المركز التاسع برصيد 9 نقاط .

أخبار تهمك

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة خمسة لاعبين من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

06:27 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»