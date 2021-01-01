وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة من 14 % إلى 7 % خلال الفترة بين 2013 حتى 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على إنشاء منصة لحصر كل معلومات سوق العمل، وتحليل البيانات لتوفير احتياجات سوق العمل، ومعرفة الوظائف الجديدة.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هانى عبد الرحيم، أن هناك نموًا في قطاع التدريب بالوزارة، ويوجد 38 مركزًا تدريبيًا بعدما كانوا 32 قبل 2016.

وأوضح أنه تم تطوير 12 مركزًا تدريبًا، وتحديثها بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتطوير العربات المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا، للانتقال بهم إلى وظائف حقيقية سواء في مجال الملابس الجاهزة للفتيات، أو في مجالات الكهرباء والسباكة.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى على خفض معدل البطالة، بتوفير وظائف وفرص عمل لائقة للشباب، موضحا أن مؤشر البطالة وصل لقرابة 14% في 2013، لكنه انخفض إلى 7% قبل بداية 2020 وارتفع مجددا إلى 9 % مع جائحة كورونا في النصف الأول من 2020 قبل أن يعاود الانخفاض مجددا في النصف الثاني من العام المنصرم إلى 7.3 %.

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