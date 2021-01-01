خسائر شركات الطيران الأمريكية تتجاوز 35 مليار دولار بسبب كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
قد يتجاوز صافي الخسائر السنوية لشركات الطيران في الولايات المتحدة 35 مليار دولار خلال 2020، من بينها أول خسارة سنوية لشركة “ساوث ويست إيرلاينز” منذ ما يزيد عن أربعة عقود، نتيجة تداعيات فيروس “كورونا”، وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي” عن تقديرات شركة “فاكت ست”.

وعانت شركات الطيران الأمريكية من الركود خلال العام الماضي بسبب الإغلاق والقيود العالمية لمحاولة السيطرة على تفشي الوباء، ومن المتوقع استمرار الوضع حتى منتصف العام الحالي، وبذلك ينهي الوباء عقدًا من الأرباح شهد خلاله القطاع انتعاشًا وتوسعًا. بحسب بلومبرغ.

وتراجعت أسهم شركات الطيران في الولايات المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ سنوات، وهبط سهم الخطوط الجوية الأمريكية بنحو 45% وهي أعلى وتيرة هبوط منذ 2013، فيما انخفض سهم “دلتا لاينز” بنسبة 31%، وانخفض سهم “يونايتد إيرلاينز” بأكبر وتيرة منذ 2008 بنحو 51%، وفي المقابل ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 16% خلال 2020.

وارتفعت ديون شركات الطيران الأمريكية بمقدار 67 مليار دولار إلى أكثر من 172 مليار دولار خلال العام الماضي للتغلب على تداعيات الوباء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على القطاع خلال السنوات المقبلة.

 

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة خمسة لاعبين من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 5 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

06:27 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»