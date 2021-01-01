وزير القوى العاملة: العامل المصري ضمن الأكفأ عالميًا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك منصة لسوق العمل من خلال وزارة القوى العاملة، وبعض الجهات المعاونة لها.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هانى عبد الرحيم، أن المنصة عليها تحليل لكامل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظات والقطاعات، للخروج بنتائج تساعد في تحديد متطلبات مخرجات التعليم.

ولفت إلى أن الزيارات المتكررة التي يقوم بها للمحافظات شيء أساسي، في نهج عمل الوزارة حاليا، من أجل التواجد وسط الناس ووسط القطاعات، للتعرف على أرض الواقع، على ما يحتاجه العامل المصري وسوق العمل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن العامل المصري من أكفأ العمال على مستوى العالم، حال توافرت له الإمكانات والقدرات.

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