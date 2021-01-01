خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمي الامديد بالدقهلية



حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.



كما تقدم مكي بالشكر للاطقم الطبية علي ما قدموه خلال العام الماضي، في ظل الظروف الراهنة، خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد خلال العام الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية، وأن يجعله عاما سعيدا،.

وناشد وكيل الصحة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وتقدم مكي بالتهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي داخل وخارج المحافظة، وكل عام وأنتم بخير.





صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بخروج وتعافي 10 مصابين بكورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا.