خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمي الامديد بالدقهلية

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بخروج وتعافي 10 مصابين بكورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا.

حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

كما تقدم مكي بالشكر للاطقم الطبية علي ما قدموه خلال العام الماضي، في ظل الظروف الراهنة، خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد خلال العام الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية، وأن يجعله عاما سعيدا،.
وناشد وكيل الصحة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتقدم مكي بالتهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي داخل وخارج المحافظة، وكل عام وأنتم بخير.

خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمي الامديد بالدقهلية
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمي الامديد بالدقهلية
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمي الامديد بالدقهلية
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمي الامديد بالدقهلية

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة خمسة لاعبين من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

06:27 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»