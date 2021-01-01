ضبط عاطل أطلق أعيرة نارية علي محامي بالدقهلية

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
نجح ضباط مباحث مركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية في إلقاء القبض على عاطل أطلق النار على محامى أثناء خروجه من مكتبه بمدينة السنبلاوين، بعد حصول المحامى على أحكام ضده.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، باستقبال مستشفي السنبلاوين العام محامي مصاب بعدة طلقات بالظهر.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، إلى مكان البلاغ وتبين إصابة محمود عادل المحامى بطلقات نارية.

وبالفحص والتحريات تبين أن وراء الحادث عاطل يدعي "محمد ن ال" وشهرته " ح ب"، وهرب عقب الحادث،.

وكشفت التحريات أن سبب الحادث هو حصول المحامى على عدة أحكام ضد المتهم، نظرا لقيام المتهم بالانفصال عن زوجته، وقامت برفع عدد من الدعاوى ضده.

كما تبين قيام المتهم بالاتصال وتهديد المحامى بالانتقام منه نظير هذا القضايا.

وتم تشكيل فريق بحث وتمكن ضباط مباحث من رصد مكان اختبائه وتم القاء القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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