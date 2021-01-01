تعرف على قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
انتظم 22 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوباترا المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة بالدوري.

وخاض اللاعبون مران اليوم على ملعب استاد جامعة الإسكندرية، تحت إشراف هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث جاء المران خفيفا.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر غد السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة اللاعبين في المعسكر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر

خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبد الله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورحب بكار.

خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة خمسة لاعبين من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ ربع ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

06:27 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»