جرائم وانتهاكات بالجملة يرتكبها النظام التركي بحق النساء

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر

 

 

 جرائم وانتهاكات بالجملة يمارسها النظام التركى ضد النساء فى تركيا، وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد القمع والانتهاكات ضد المرأة، وتعرضها للعنف فى تركيا.

 

وكشف تقرير أصدرته مؤسسة ماعت، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المظاهرات النسائية التى خرجت  ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى اسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الاحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.

 

 

 

ولفت التقرير، إلى أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية اسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالبها وتوفير حقوقها فى تركيا.

 

 

 

وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مقتل ما لا يقل عن 297 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف خلال 2020، فضلًا عن وفاة 161 سيدة أخرى في حوادث يُشتبه أنها جنائية في العام نفسه.

 

 

 

 

 

وأكد بيان صادر عن الحزب التركي المعارض، أن النساء فى تركيا لديهن حقوق ولن يتنازلن عنها، فضلًا عن مطالبتهن بحياة متساوية وحرة وديمقراطية وعادلة.

 

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