فوز ابوتشت والسكر بالجولة الأولي للقسم الرابع بقنا

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انطلقت اليوم منافسات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والتي يشارك بها 5 فريق مركز شباب نجع حمادي مركز شباب ابوتشت، نادي سكر قوص، نادي عمال قنا، نادي الشاطئ بسفاجا.



وأسفرت نتائج الجولة الاولي، عن فوز مركز شباب ابو تشت، عب ضيفه فريق مركز شباب نجع حمادى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت اعتراضات بالجملة من قبل الفريقين علي حكم المباراة محمود مغربي، الذي لم يوفق في كثير من القرارات.



كما شهد اللقاء اعتراض من قبل الجهاز الفني لمركز شباب نجع حمادي علي طاقم الحكم الذي اعتبره ليس علي قدر المباراة وكانت قراراته سببا في خسارة الفريق، كما اعترض علي تعيين هشام الهواري مراقبا للمباراة وهو أحد أبناء مركز ابوتشت وهذا ما اعتبره مخالفا للوائح.



وعلي ملعب نادي العمال بقنا، يخسر صاحب الأرض أمام ضيفه فريق نادي سكر قوص بهدف دون رد، في مباراة شهدت أحداث مؤسفة باعتراض لاعبي العمال علي حكم اللقاء احمد ربيع، الذي تسببت قراراته في انسحاب فريق العمال من المباراة في الدقائق الأخيرة.



بهذه النتائج يأتي ترتيب المجموعة كالآتي



2_سكر قوص 3 نقاط

2_ مركز شباب ابوتشت 3 نقاط

3_مركز شباب نجع حمادي بدون نقاط

4_مركز شباب العمال بدون نقاط

5_نادي الشاطئ بسفاجا بدون نقاط