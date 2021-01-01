فوز ابوتشت والسكر بالجولة الأولي للقسم الرابع بقنا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انطلقت اليوم منافسات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والتي يشارك بها 5 فريق مركز شباب نجع حمادي مركز شباب ابوتشت، نادي سكر قوص، نادي عمال قنا، نادي الشاطئ بسفاجا.

وأسفرت نتائج الجولة الاولي، عن فوز مركز شباب ابو تشت، عب ضيفه فريق مركز شباب نجع حمادى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت اعتراضات بالجملة من قبل الفريقين علي حكم المباراة محمود مغربي، الذي لم يوفق في كثير من القرارات.

كما شهد اللقاء اعتراض من قبل الجهاز الفني لمركز شباب نجع حمادي علي طاقم الحكم الذي اعتبره ليس علي قدر المباراة وكانت قراراته سببا في خسارة الفريق، كما اعترض علي تعيين هشام الهواري مراقبا للمباراة وهو أحد أبناء مركز ابوتشت وهذا ما اعتبره مخالفا للوائح.

وعلي ملعب نادي العمال بقنا، يخسر صاحب الأرض أمام ضيفه فريق نادي سكر قوص بهدف دون رد، في مباراة شهدت أحداث مؤسفة باعتراض لاعبي العمال علي حكم اللقاء احمد ربيع، الذي تسببت قراراته في انسحاب فريق العمال من المباراة في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتائج يأتي ترتيب المجموعة كالآتي

2_سكر قوص 3 نقاط
2_ مركز شباب ابوتشت 3 نقاط
3_مركز شباب نجع حمادي بدون نقاط
4_مركز شباب العمال بدون نقاط
5_نادي الشاطئ بسفاجا بدون نقاط

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة خمسة لاعبين من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

06:27 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»