جوارديولا يكشف عن قائمة الغائبين أمام تشيلسي

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن "خمسة لاعبين في الفريق الأول أصيبوا بفيروس كورونا ولن يشاركوا في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع".

 وبسبب زيادة حالات الإصابة بالعدوى بين اللاعبين وأفراد الطاقم في سيتي اضطر النادي إلى التقدم بطلب إلى الدوري الممتاز لتأجيل مباراته على ملعب إيفرتون يوم الاثنين كما أغلق سيتي ملعب التدريب ضمن اجراءات احترازية.

وقال النادي الأسبوع الماضي إن المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر أصيبا بفيروس كورونا لكن غوارديولا رفض الكشف عن أسماء "اللاعبين الثلاثة البارزين الآخرين" الذين سيغيبون عن مباراة الأحد.

وقال جوارديولا للصحافيين "الدوري الممتاز لا يسمح لنا بالكشف عن الأسماء لكنكم ستعرفون غداً.

"كان لدينا ما يكفي من لاعبين لمواجهة إيفرتون وكنا نرغب في خوض المباراة لكن في يوم المباراة ومع ظهور المزيد من الحالات أبلغنا رابطة الدوري الممتاز وتحدثت شخصياً عبر الهاتف إلى (مدرب إيفرتون) كارلو أنشيلوتي لشرح الموقف.

"قبل يوم أجرينا اتصالات لمعرفة الاحتمالات المتوقعة وحجم المخاطر.. لكن تم الآن تطهير ملعب التدريب بالكامل ونأمل أن تأتي جميع الاختبارات التالية سلبية للجميع".

وعاد سيتي إلى التدريبات يوم الأربعاء بعد تطهير شامل لملعب التدريب.

وكشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أيضاً عن حالتين إيجابيتين في النادي لكنه قال إن "الثنائي المصاب ليس من ضمن اللاعبين".

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