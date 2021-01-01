هيثم شعبان يستبعد صالح جمعة من مباراة سموحة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستبعد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة يوم غداً السبت لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


وقرر شعبان إستبعاد صالح وذلك بسبب الشكوى التي صدرت منه بسبب الآم العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلي أبعده عن السفر مع الفريق للإسكندرية.

وجاءت قائمة سيراميكا لمباراة سموحة على النحو التالي :-


حراسة المرمى: محمود شكري، عامر عامر

الدفاع: طارق سامي، خالد صبحي، عبد الله محمود، سيف تقا، محمد جمال، أحمد محسن، رجب بكار

الوسط: محمود نبيل، كوامي بونسو، محمد حسن، محمد توني، عبد الرحمن بودي

الهجوم: شادي حسين، شريف دابو، أحمد غنيم، وينفول كوبينا، محمد مسعد، محمد إبراهيم، مصطفى ميسي، أحمد أمين أوفة

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مصطفى ميسي صالح جمعة سيراميكا كليوباترا بطولة الدوري المصري الممتاز

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