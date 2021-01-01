الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة، الأهلي بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة جاء كالتالي :- 

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : إيهاب المباركي - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو

خط الوسط : أحمد مجدي - محمد رضا - عمرو صالح 

خط الهجوم : أليكسندر - جورجينيو - كارتيرون

البدلاء :- 
مسعد عوض - محمد جمال - أحمد سعيد - صلاح أمين - محمد عبد العاطي - حسام عرفات - إبراهيم ريعو - رودني أنطوي - صالح نصر.

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