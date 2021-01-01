مركز القاهرة يكشف سر نجاح مصر في مواجهة جائحة كورونا

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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عام 2020 كان صعب على العالم كله بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر منذ 2016 كان سر نجاحها في مواجهة تاعيات الجائحة.



وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن تنوع مصادر الاقتصاد المصري ساهم في تقليل حجم التأثر من الجائحة، حيث أن مصر ليست دولة سياحية فقط، ولكن هناك مصادر أخرى اعتمدت عليها في دخلها.



وأضاف أن مصر حافظت خلال 2020 على مكتسيات عملية الإصلاح الاقتصادي، معلقا: "مخسرناش حاجة عن السنة اللي فاتت"، متوقعا أن الاقتصاد المصري خلال 2021 سيكون أفضل، وسنحقق فائض نمو في الموازنة العامة أكثر من 3%.

