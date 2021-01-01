عاجل.. السيسي: الطريق الدائري الأوسطي نقلة نوعية في الحركة المرورية

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر "فيس بوك": "تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية".

وأضافت: "وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا"، مستكمًل: "حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر".

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