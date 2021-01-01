بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 2 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر.

طقس السبت نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.


بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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