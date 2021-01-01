بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.







نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 2 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر.طقس السبت نهارًا:- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.طقس السبت ليلًا:- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.الظواهر الطبيعية:-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.- أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.الوصف الفني لخرائط الطقس: