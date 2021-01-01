إجمالي صادرات العراق من الخام 2.846 مليون برميل يوميا في المتوسط في ديسمبر

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن إجمالي صادرات البلاد من الخام ارتفع إلى 2.846 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، من 2.709 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وبلغت شحنات النفط من كركوك عبر ميناء جيهان نحو 3.16 مليون برميل في المتوسط في ديسمبر كانون الأول.

وبلغت إيرادات العراق من النفط في ديسمبر كانون الأول، وهي المصدر الرئيسي للدخل، 4.213 مليار دولار بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل.

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