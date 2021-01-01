تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف


تترقب جماهير وعشاق الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، أمام إنبي البترولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إنبي البترولي بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد السبت.

وتنقل قناة «أون تايم سبورتس 1» مباراة الزمالك ضد إنبي بالجولة الخامسة من الدوري المصري، غدا السبت بشكل حصري عبر شاشاتها حيث تملك حق بث كافة مباريات البطولة المحلية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط من 3 جولات حيث حقق الأبيض الفوز في مبارياتين وتعادل في لقاء واحد.

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