نتائج الجولة الأولى بالقسم الرابع بالدقهلية









انتهت قبل قليل مباريات الجولة الأولى بالمجموعتين الأولى والثانية بدورى القسم الرابع بالدقهلية حيث أقيمت ٨ مباريات مختلفة.





المجموعة الأولى شهدت فوز إتحاد السنبلاوين على ضيفه أجا بهدفين مقابل هدف فيما حقق طلخا فوزا صعبا على شباب بلقاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وحقق ميت غمر فوزا كبيرا على شباب السنبلاوين بثلاثية نظيفة فيما عاد شباب ميت غمر بفوز غالى من ملعب معصرة بلقاس بهدفين دون مقابل.





وفي المجموعة الثانية حقق منية النصر فوزه الأول على حساب مستضيفه سماد طلخا بهدفين دون مقابل فيما تغلب ميت سلسيل على ضيفه الشال والمنشية بهدفين مقابل هدف.





وحسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الجمالية والأطرش بينما تعادل شها و جزيرة القباب سلبيا.





ترتيب فرق المجموعة الأولى





١- ميت غمر ٣ نقاط

٢- شباب ميت غمر ٣ نقاط

٣- طلخا ٣ نقاط

٤- إتحاد السنبلاوين ٣ نقاط

٥- الستامونى بلا نقاط

٦- شباب بلقاس بلا نقاط

٧- أجا بلا نقاط

٨- المعصرة بلا نقاط

٩- شباب السنبلاوين بلا نقاط





ترتيب فرق المجموعة الثانية





١- منية النصر ٣ نقاط

٢- ميت سلسيل ٣ نقاط

٣- الأطرش نقطة وحيدة

٤- الجمالية نقطة وحيدة

٥- جزيرة القباب نقطة وحيدة

٦- شها نقطة وحيدة

٧- الشال والمنشية بل نقاط

٨- سماد طلخا بلا نقاط



