طفلة 11 عاما تسرق 22 ألف جنيه من داخل شقة بكفر الشيخ

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قامت الطفلة "حنين. ح" البالغة من العمر 11 عاما وتعمل في التسول بسرقة مبلغ قدره 22 ألف جنيه من داخل إحدي الشقق السكنية بمغافلة صاحبتها بقرية "صروة "التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ وفرت هاربة، وتمكنت الشرطة من ضبط الطفلة.

كانت البداية بقيام السيدة "ليلي.ا" تبلغ من العمر 61 عام، بإبلاغ مركز شرطة قلين بسرقة مبلغ مالي قدره 22 ألف من داخل مسكنها وبسؤال صاحبة البلاغ أكدت بأنها كانت تجري بعض الأعمال الخاصة بشقتها وكانت تستعد لمنح أحد الحرفيين أجره البالغ 22 ألف، ولكنها فجأة اكتشفت سرقة المبلغ.

وقد تبين من التحريات أن الطفلة "حنين.ح"، 11 عاما، وتقيم بعمارات قرية صروة، التابعة لمركز قلين،و كانت تتسول، وبمرورها من أمام شقة صاحبة البلاغ لاحظت كيس بلاستيك ملفوفًا موجود على المنضدة داخل الشقة، فأخذته عن طريق المغافلة، وقامت بالهروب.

ألقي القبض على الطفلة وضبط بحوزتها مبلغ 13 ألف جنيه، فيما جارٍ ضبط باقي المبلغ المتبقي من جملة المبلغ المسروق، ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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