خبير : أتوقع إستمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بعد تطبيق الإجراءات الإحترازية

قال سعي الفقي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت تعاملاتها عند مستوي 10845 نقطة في أخر جلسة من عام 2020 ، والتي تعد نقطة مقاومة هامة الثبات أعلاها يؤهلنا الي التجربة علي مستوي 11100نقطة والذي عجز المؤشر عن تجاوزة اكثر من مرة خلال شهر ديسمبر .





وأضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه بعد حالة الفزع اللتي أصابت غالبية المستثمرين نتيجة ظهور أشكال جديدة من فيرس كورونا في أوروبا والتي وصلت بالمؤشر الرئيسي قرب مستوي الدعم الهامة عند 10500نقطة ، فقد عاد المؤشر الرئيسي للصعود خلال الأسبوع الماضي وأغلق قرب مناطق المقاومة عند 10850 نقطة ، نتيجة لوضوح الرؤية بشأن الإجراءات الإحترازية التي سوف تتبعها الدولة بعد إنتشار الفيروس ، حيث أكد إجتماع اللجنة المخصصة لإدارة أزمة كورونا إستمراراً للعمل بنفس الإجراءات السابقة وعدم وجود إغلاقات جديدة وتأجيل إمتحانات نصف العام لبعد الأجازة حيث ساعدت هذة القرارات في صعود المؤشر للمستويات السابق ذكرها نتيجة لإستمرار الحياة الإقتصادية ومواجة الوباء بالإجراءات الإحترازية .









وتوقع الخبير ، أنه مع بداية الأسبوع القادم وبداية عام جديد أن بستمر صعود المؤشر الرئيسي والتجربة علي مستوي 11100 نقطة ، والثبات أعلاة يدفعنا الي مستوي 11500 نقطة حيث يعد هذا المستوي البداية الحقيقة للإتجاة الصاعد ، وتجاوزه يدفعنا لمستويات غير مسبوقة خلال العام السابق .





وتوقع الخبير أيضاً ، أن يتجه المؤشر السبعيني نحو قمتة التاريخية عند مستوي 20153 واغلاقه بالقرب من مستوي 20130

ويظهر بة قوي شرائية. وعزم قوي يدفعة نحو قمتة التاريخية السابقة زكرها