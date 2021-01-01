7 لقاءات هامة بالجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
الجمعة 01/يناير/2021 - 05:34 م
ايمان الجعيدي
تنطلق غدا السبت في تمام الساعة الثانية والربع عصرا ، لقاءات الجولة السادسة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .
غزل السويس و أبو شحاتة
يعاني فريق الغزل منذ بداية الموسم من تدهور النتائج ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما فريق أبو شحاتة فينتعش بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط .
ميت الخولي و النوبة
يتطلع الأول لتحقيق أول إنتصار حيث حصد خلال الجولات الماضية 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما فريق النوبة فيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المطرية ، ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط .
المطرية و رأس البر
يحتل المطرية المركز العاشر برصيد 5 نقاط ، أما فريق رأس البر فيحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط .
دمياط و بورفؤاد
يتطلع الفريق الضيف لحصد نقاط الفوز من أجل الوصول للقمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الكهرباء المتصدر ، أما فريق دمياط فيحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط .
سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية
يتطلع الأول من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما فريق الكهرباء فيعتلي القمة برصيد 13 نقطة .
غزل دمياط و منشية الشهداء
يتطلع الفريق الدمياطي لتعويض الهزيمة التي لحقت به في الجولة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية ، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط ، أما فريق الشهداء فيحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط .
الرباط و الأنوار والقنطرة غرب
يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في الجولة الخامسة أمام الشهداء ، ويحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط ، أما القنطرة فينتعش بالفوز على غزل السويس ، ويحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط
غزل السويس و أبو شحاتة
يعاني فريق الغزل منذ بداية الموسم من تدهور النتائج ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما فريق أبو شحاتة فينتعش بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط .
ميت الخولي و النوبة
يتطلع الأول لتحقيق أول إنتصار حيث حصد خلال الجولات الماضية 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما فريق النوبة فيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المطرية ، ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط .
المطرية و رأس البر
يحتل المطرية المركز العاشر برصيد 5 نقاط ، أما فريق رأس البر فيحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط .
دمياط و بورفؤاد
يتطلع الفريق الضيف لحصد نقاط الفوز من أجل الوصول للقمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الكهرباء المتصدر ، أما فريق دمياط فيحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط .
سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية
يتطلع الأول من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما فريق الكهرباء فيعتلي القمة برصيد 13 نقطة .
غزل دمياط و منشية الشهداء
يتطلع الفريق الدمياطي لتعويض الهزيمة التي لحقت به في الجولة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية ، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط ، أما فريق الشهداء فيحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط .
الرباط و الأنوار والقنطرة غرب
يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في الجولة الخامسة أمام الشهداء ، ويحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط ، أما القنطرة فينتعش بالفوز على غزل السويس ، ويحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط
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