7 لقاءات هامة بالجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

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تنطلق غدا السبت في تمام الساعة الثانية والربع عصرا ، لقاءات الجولة السادسة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .



غزل السويس و أبو شحاتة



يعاني فريق الغزل منذ بداية الموسم من تدهور النتائج ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما فريق أبو شحاتة فينتعش بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط .





ميت الخولي و النوبة



يتطلع الأول لتحقيق أول إنتصار حيث حصد خلال الجولات الماضية 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما فريق النوبة فيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المطرية ، ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط .



المطرية و رأس البر



يحتل المطرية المركز العاشر برصيد 5 نقاط ، أما فريق رأس البر فيحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط .



دمياط و بورفؤاد



يتطلع الفريق الضيف لحصد نقاط الفوز من أجل الوصول للقمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الكهرباء المتصدر ، أما فريق دمياط فيحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط .



سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية



يتطلع الأول من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما فريق الكهرباء فيعتلي القمة برصيد 13 نقطة .



غزل دمياط و منشية الشهداء



يتطلع الفريق الدمياطي لتعويض الهزيمة التي لحقت به في الجولة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية ، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط ، أما فريق الشهداء فيحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط .



الرباط و الأنوار والقنطرة غرب



يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في الجولة الخامسة أمام الشهداء ، ويحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط ، أما القنطرة فينتعش بالفوز على غزل السويس ، ويحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط