عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في حسم أولى صفقاته الشتوية يوم أمس الخميس بالتعاقد مع الزامبي والتر بواليا لاعب نادي الجونة السابق في صفقة إنتقال لمدة أربعة سنوات.


ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لتدعيم الصفوف قبل المشاركة في مونديال الأندية 2021 حيث قالت بعض المصادر الصحفية أن الإدارة تستهدف الحصول على أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.


قبل ان يكشف مصدر مسئول بنادي الطلائع أن الأهلي لم يتفاوض بشأن الحصول على خدمات سمير الذي يمتلك عرض مع الفريق وأموره مستقره ويقدم مستويات مميزة ولا نية للتفريط به".

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