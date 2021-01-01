أحمد جمال يكشف لـ"الفجر الفني " عن أمنيته في 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



كشف الفنان أحمد جمال عن أمنيته في ٢٠٢١ ، وعن الأشياء التي يريد تحقيقها.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قال أحمد جمال :" أتمنى أن تكون ٢٠٢١ سنة سعيدة علينا ، وأحقق فيها نجاحاً في عملي وكل شئ، ويبعد الله عنا كل شر" .

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، للنجم أحمد جمال أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد ، وهى بعنوان "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.



ويذكر ان شركة "مزيكا" قد طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد"

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على قائمة المصابين في مستشفي الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ 36 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»