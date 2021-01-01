نظام الرئيس التركي يغرم قنوات المعارضة 25 ضعف غرامات قنوات الحكومة

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر


قال إلهان تاشجى عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، "لقد تحول مجلس الإذاعة والتلفزيون إلى عقبة أمام حرية الصحافة، بدلاً من ضمان بيئة توفر حرية الصحافة." 

 

وأوضح تاشجى فى تقرير أعده، أن إجمالى الغرامات التى تم فرضها على القنوات المقربة من حكومة العدالة والتنمية خلال عام 2020 بلغت 400 ألف ليرة فقط، بينما تم تغريم القنوات المعارضة 10 ملايين ليرة أى ما يعادل 25 ضعف المبلغ الذى تم تغريمة للقنوات المؤيدة للنظام، وذلك وفق صحيفة "جارتشك جوندام" التركية المعارضة.

 

كما لفت الإنتباه إلى أن قناة ATV، التى تلقت أكبر عدد من الشكاوى خلال العام وصل إلى 102 ألف و500 شكوى، تم تغريمها غرامة إداريه واحدة فقط. وأضاف أن القنوات المعروفة بقربها من الحكومة وهى A Haber وKanal 7 وTV Net وTGRT Haber، لم يتم فتح أى ملف لها أو فرض غرامات عليها خلال هذا العام.

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