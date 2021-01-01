تامر حسني :" كان حلم من طفولتي أكون واجهة فنية لبلدي"

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان تامر حسني عن إحياه حفل رأس السنة الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر تامر مجموعة صور له من الحفل وذلك عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : كل سنة وأنتم بصحة وسلام ، دي صور من حفل رأس السنة وامبارح التليفزيون المصري استقبل العام بالصورة اللي عليها لوجو المحطة ، الصورة دي والمعني المكتوب عليها الحقيقة مش هقدر متكلمش عنهم ، كل شرف وفخر وبلدي مصر أم الدنيا تعلن عن استقبال عام جديد بصورتي وصوتي وكمان يكرموني نجم 2020 .. فعلاً كان حلم من طفولتي أكون واجهة فنية لبلدي .. الحمد لله لكل مجتهد نصيب.

يذكر أن تامر حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

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