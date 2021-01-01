سلاف فواخرجي توجه رسالة للمخرج الراحل حاتم علي

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وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة للمخرج الراحل حاتم علي،وذلك عقب وفاته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "فواخرجي" قائله: "الآن، أصبحت الراحل؟

وبجانب اسمك، يكتبون الراحل؟ وهل نفذت الصفات والألقاب مما تستحق، ليختار لك القدر لقب، الراحل؟



وتابعت "لا اعتراض على حكم القدر... وأعلم أن من عليها فان وزائل...ولكن أيها القدر، تمهل... قف أمام مرآتك، بضمير... وفكر...تمشي كأنك لاترى... لاتسمع، لاتشعر ولاتدرك ما أنت بنا فاعل... دموعنا ملت... وماتبقى منّا... ضائع تسحب الفرح من روحنا مرة بعد مرة وتأخذ منّا الأعز والأغلى بلا وعي... خبط عشواء، وأكثر ".