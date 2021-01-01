المدير الفنى لتليفونات بنى سويف : مواجهة الألومنيوم صعبة والغيابات ' كابوس مزعج '

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
أكد محمد جمال المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف على أن الفريق يواصل العمل على تخطى الصعوبات التى يواجهها من إصابات وايقافات مستمرة وعلى ثقته الكبيرة فى إمكانيات اللاعبين بالتقدم بجدول الترتيب بالقسم الثاني.

وقال المدير الفنى لتليفونات بنى سويف : الفريق يواجه صعوبات عديدة من أهمها الإصابات التى حدثت خلال الفترة الماضية حيث سنفتقد الخماسي حسن محمد حسن وعبد الرحمن بدوى وأحمد مصطفى وعمر جهاد واسلام على للإصابة بجانب جيروم اودى للإيقاف .

وتابع : أدينا مباراة قوية أمام قنا بالجولة الماضية وظهر لاعبي الفريق بشكل متميز للاسف أضعنا فرص محققة بنهاية المباراة .

واستكمل : نحتاج للتدعيم خلال الفترة القادمة بجانب مواصلة العمل على زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين ولدينا خامات مبشرة تحتاج فقط لبعض الاشياء البسيطة التى نعمل على اكتسابهم إياها خاصة فى ظل انخفاض معدل الاعمار بالفريق .

واختتم تصريحاته : سنخوض مباراة قوية أمام الألومنيوم صاحب الإمكانيات والخبرات ومتفائل بلاعبي الفريق المتواجدين بالقائمة فى تقديم عرض قوى ونتيجة طيبة باذن الله وذلك قبل العودة للاستعداد لمباراتنا الأخرى أمام الشرقية للدخان .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل الالمونيوم المركز الخامس برصيد 10 نقاط .

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