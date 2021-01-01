الجمعة والسبت.. أكرم حسني ضيف وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحل الفنان أكرم حسني ضيف الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" المذاع على قناة dmc، وذلك اليوم الجمعة وغداً السبت الساعة الحادية عشر مساء.

وروجت وفاء الكيلاني لتلك الليلة الجمعة وبكرة السبت أكرم حسني نجم السيرة على dmc الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة وعلى أبو ظبي الليلة الحلقة كاملة الساعة 11 بتوقيت الإمارات و 10 بتوقيت السعوية.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"، وهو من تأليف وائل عبد الله، إخراج محمد سامي، بطولة نيللى كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.

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