انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يكون مائل للدفء علي شمال الصعيد.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (30%) علي السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة، كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف ووالرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.


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